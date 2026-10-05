Portugal : la story troublante de Gonçalo Ramos après le départ de CR7

Après avoir marqué le but de la victoire contre la Norvège (2-1), l’attaquant portugais, Gonçalo Ramos, a partagé sur Instagram une publication du commentateur Luís Freitas Lobo accompagnée du message « Le statut de meilleur ! ». Une phrase qui, dans le contexte tendu autour de la place de Ronaldo chez les champions d’Europe, a rapidement fait polémique avant d’être supprimée par le joueur quelques heures plus tard.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Ramos profite, lui, pleinement de la situation. Titulaire lors des trois derniers matchs du Portugal, il a inscrit trois buts consécutifs et semble avoir gagné la confiance du nouveau sélectionneur Jorge Jesus. De son côté, Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement après avoir appris qu’il ne serait pas titulaire, alimentant les interrogations sur son avenir en sélection.