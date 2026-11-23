Neuvième au classement de la Ligue 1, le Stade Rennais vit un exercice 2026/2027 particulièrement décevant pour l’instant. Et ce alors que les Bretons font partie des gros budgets du championnat, et ont pour ambition une qualification en compétition européenne. Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo s’est montré particulièrement virulent avec les Rouge-et-Noir.

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« Rennes c’est nullissime, catastrophique. Tout le monde dehors ! Pouille, Haise, la performance, le directeur sportif : grand ménage ! Au revoir tout le monde. À un moment, le coup de balai doit être complet, du sol au plafond. Si j’étais supporter, je serais au bout du rouleau. Je viens au stade, l’ambiance est toujours top, mais y’a rien. Contre Lorient ils doivent perdre », s’est emporté le consultant. C’est plutôt clair comme ça…