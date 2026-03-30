Moussa Sissoko, conseiller d’Ousmane Dembélé : "je suis déterminé à aller au bout du combat que je mène face à cette situation purement ubuesque"

Moussa Sissoko, le conseiller d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ou encore de Bradley Barcola, a récemment saisi la Cour européenne des droits de l’Homme et entend aller au bout de sa démarche pour dénoncer la FFF : «Je suis déterminé à aller au bout du combat que je mène face à cette situation purement ubuesque. Aujourd’hui, il est juste incroyable qu’on puisse m’empêcher de travailler en France alors que je représente les intérêts de certains de ses meilleurs joueurs. De manière factuelle, ma situation, qui n’est pas unique, va même à l’encontre des intérêts du football français, déjà égratignés par la baisse significative des droits télé. On est ainsi nombreux à s’interroger sur la pertinence de laisser nos joueurs en Championnats de France, quitte à ne pas se soucier de leur affaiblissement encore plus prononcé. La FIFA a décidé d’uniformiser le métier d’agent dans le monde depuis quelques années. Nous sommes donc nombreux Français à avoir passé une licence FIFA, à l’avoir obtenue et à la payer chaque année. Elle nous permet d’exercer partout dans le monde sauf… en France !», nous a-t-il expliqué.

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« C’est un peu comme si demain, la FFF décidait qu’en France, contrairement à partout ailleurs dans le monde, on n’effectuerait plus les remises en touche avec les mains, mais avec les pieds. Je vis à l’étranger depuis bientôt quinze ans et je ne peux pas, non plus, nouer de convention de représentation avec un agent licencié FFF, contrairement à un agent étranger, du fait que je suis détenteur d’un passeport français. Quant à ceux qui m’invitent à passer la licence FFF, on m’a déjà rétorqué que, pour pouvoir m’inscrire à l’examen, il faut être domicilié en France. C’est donc définitivement le serpent qui se mord la queue… », a ajouté l’agent de Rayan Cherki. Une déclaration qui soulève une question importante sur l’avenir des jeunes talents du Championnat de France. Car, en plus d’une situation compliquée liée aux droits télévisés, cela pourrait accentuer la fuite de nombreux joueurs vers l’étranger.