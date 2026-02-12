Atlético : le joli but du break de Griezmann face au Barça

Début de match cauchemardesque pour le FC Barcelone, opposé ce jeudi soir à l’Atlético de Madrid dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi. Après l’énorme erreur de Joan Garcia, permettant aux Colchoneros de prendre l’avantage, Antoine Griezmann a doublé la mise dans la foulée.

La suite après cette publicité

Trouvé après un joli renversement de jeu et profitant du laxisme de la défense barcelonaise, Griezmann brillait en envoyant une belle frappe dans le petit filet opposé des Blaugranas (2-0, 14e). Le Barça va devoir réagir.