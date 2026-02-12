Menu Rechercher
Coupe du Roi

Atlético : le joli but du break de Griezmann face au Barça

Par Josué Cassé
1 min.
Antoine Griezmann lors de l'amical face à Newcastle @Maxppp
Atlético 4-1 Barcelone

Début de match cauchemardesque pour le FC Barcelone, opposé ce jeudi soir à l’Atlético de Madrid dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi. Après l’énorme erreur de Joan Garcia, permettant aux Colchoneros de prendre l’avantage, Antoine Griezmann a doublé la mise dans la foulée.

DAZN France
🤤 | Antoine Griezmann fait ce qu’il veut dans les 16 derniers mètres ! 🎯🇫🇷 #AtlétiBarça #CopaDelRey

Suivez la rencontre en direct ici : ! 📲
Trouvé après un joli renversement de jeu et profitant du laxisme de la défense barcelonaise, Griezmann brillait en envoyant une belle frappe dans le petit filet opposé des Blaugranas (2-0, 14e). Le Barça va devoir réagir.

Pub. le - MAJ le
