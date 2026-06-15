Pierre Sage quitte le RC Lens et file à Crystal Palace

Le mariage entre Lens et Pierre Sage était très attendu. Pour sa première saison complète en tant qu’entraîneur principal, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a répondu à toutes les attentes. Recruté par un club familial et auteur de très jolis coups sur le mercato, Sage a réalisé la plus belle saison de sa jeune carrière de coach (pour le moment).

La suite après cette publicité

Avec 2,20 points de moyenne par match, Sage a profité de l’efficacité XXL des Sang-et-Or pour mener la vie dure au Paris Saint-Germain, avant de décrocher une très belle place de vice-champion de France. Pour couronner le tout, le technicien de 47 ans a offert la première Coupe de France de l’histoire du RCL aux supporters artésiens face à Nice. Pour sa première saison dans le Nord, Pierre Sage a fait très fort.

La suite après cette publicité

Un an et puis s’en va (déjà)

Cependant, dès le coup de sifflet final de la Coupe de France, une étrange impression s’est dégagée des premières déclarations de Sage. «Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer.» S’en sont suivis d’autres propos du coach lensois laissant la porte ouverte à tout type de scénario, y compris celui d’un départ.

Pierre is Palace 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Pierre Sage as Manager. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 15, 2026

Au final, le couperet est tombé le mercredi 3 juin avec l’annonce de l’ensemble des médias français du choix de Sage de quitter Lens. Et désormais, c’est officiel. Sage quitte le Nord et rebondit en Premier League, du côté de Crystal Palace « Crystal Palace Football Club est ravi de confirmer la nomination de Pierre Sage au poste d’entraîneur.Élu entraîneur de l’année de Ligue 1 la saison dernière et vainqueur de la Coupe de France, Sage a signé un contrat de trois ans pour diriger les Aigles, sous réserve de la confirmation de son visa», peut-on lire sur le communiqué. Le transfert va rapporter 3 M€ (+2 M€ de bonus) au RC Lens. Pierre Sage rejoint un club avec plus de moyens, mais il laissera de gros regrets à Lens qui pensait vivre la campagne de Ligue des Champions avec son coach à succès.