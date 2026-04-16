Kylian Mbappé et le Real Madrid sont prêts à snober le Barça une seconde fois

Après son élimination en Ligue des Champions, le FC Barcelone sait qu’il lui reste un trophée à aller chercher : la Liga. Les hommes de Hansi Flick paraissent déterminés à conserver leur titre devant leur rival éternel. En effet, au classement, les Catalans ont neuf points d’avance sur le Real Madrid et veulent tout donner. Les deux formations espagnoles s’affronteront le 10 mai prochain au Camp Nou dans un duel passionnant. Et si les Merengues bouillonnent après leur élimination en Ligue des Champions, une nouvelle pourrait faire disjoncter les Barcelonais.

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D’après les informations d’El Chiringuito, même si le Barça devient champion d’Espagne le 10 mai, les Madrilènes ne prendront pas le temps de faire une haie d’honneur aux joueurs blaugranas. Pour rappel, en janvier, après la finale de Supercoupe d’Espagne remportée par le Barça (3-2), le Real Madrid avait refusé de faire la haie d’honneur aux vainqueurs. Kylian Mbappé avait même empêché ses coéquipiers de rester sur la pelouse… Rendez-vous dans moins d’un mois….