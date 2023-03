OM : Alexis Sanchez laisse planer le doute sur son avenir

La suite après cette publicité

A son arrivée à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez avait tout de la bonne idée. Pour autant, certains observateurs considéraient qu’il était cramé. Force est de constater, avec ses statistiques, que le Chilien est encore loin d’avoir terminé à performer sur les pelouses continentales.

Ses 13 buts et sa passe décisive en 31 matches joués parlent forcément pour lui. En conférence de presse, ce vendredi, avant la rencontre face à Rennes, il s’est confié sur sa mentalité : « je prends du plaisir à jouer, j’ai toujours envie de gagner, d’être champion. Ça ne peut pas se faire seul, il y a un club et des coéquipiers derrière. Quand je suis arrivé ici, on m’a dit que l’OM était un des plus grands clubs de France. Je me suis imprégné, voir les supporters, ça donne la chair de poule, on a envie de bien faire pour eux ».

À lire

OM : comment relancer la machine ?

« je ne suis pas ici pour prendre le soleil »

Toutefois, un doute subsistait sur son avenir. Alexis Sanchez fera-t-il une année à l’OM ? Deux ? Il a devancé tout le monde en évoquant le sujet en premier : « il n’y a pas d’explications, il faut être concentré, ne jamais lâcher à domicile. Je le dis depuis que je suis ici, on doit toujours être concentré tant que le match ne s’est pas terminé. On doit être 200% pour les supporters, on a un public formidable. Je pourrais rester ou partir, je ne suis pas ici pour prendre le soleil. Ce que je veux, c’est gagner des matches ».

La suite après cette publicité

Alors forcément, l’attaquant a été relancé à ce sujet et il n’est pas franchement passé par quatre chemins : « oui, j’ai très envie de rester ici. Je suis ici pour gagner des titres, je l’ai dit en arrivant. Ça ne me va pas d’être deuxième. Je veux être champion. Après le match de l’autre jour, j’étais plus triste que les supporters. Ce sentiment ne passera pas après trois victoires. J’ai toujours voulu gagner et ça dépendra des résultats qu’on arrivera à faire ». On n’est pas sûr que ce discours rassurera les fans de l’OM…

A l’occasion de Rennes - OM, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire de l’OM (cotée à 2,45) pour tenter de remporter 24,50€.