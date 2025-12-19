L’OM a 3 nouveaux concurrents pour Souffian El Karouani

Il est le défenseur le plus décisif d’Europe cette saison (3 buts, 15 passes décisives). À 25 ans, Souffian El Karouani est en train d’exploser sous les couleurs d’Utrecht, aux Pays-Bas. Ses performances dans le championnat néerlandais, mais aussi en Ligue Europa (1 but, 6 passes décisives), ont logiquement éveillé l’intérêt de nombreux clubs.

Nous vous révélions cette semaine que l’OM était séduit par le profil du latéral gauche marocain, au point que le directeur sportif adjoint du club, Federico Balzaretti, s’était récemment rendu à Nottingham pour assister à la rencontre entre le club anglais et Utrecht en C3. Le joueur présente surtout l’avantage d’être libre l’été prochain, ce qui n’a pas échappé à Marseille, habile et stratégique dans son recrutement.

La Bundesliga, la Premier League et la Serie A sur El Karouani

Mais forcément, la concurrence s’annonce féroce pour l’international marocain (5 sélections), dont l’absence dans la liste de Walid Regragui pour la CAN a d’ailleurs pu faire réagir chez les supporters des Lions de l’Atlas. Marseille souhaiterait attendre cet été pour le récupérer gratuitement, mais Utrecht ne bouderait pas l’idée de pouvoir récupérer une petite somme sur un transfert dès cet hiver.

Nous vous indiquions que Porto et Benfica étaient intéressés par le joueur, mais à en croire le média néerlandais Telegraaf, d’autres prétendants sont sur le coup. Il n’est pas garanti que le prometteur Nathaniel Brown s’éternise à Francfort, et c’est ce qui pousse aujourd’hui le club allemand à explorer la piste El Karouani. West Ham, qui devra faire sans El Hadji Malick Diouf pendant la CAN, est aussi sur le coup, tout comme Bologne. Reste à savoir qui franchira le pas dès cet hiver.