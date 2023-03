EdF : Carlo Ancelotti se prononce sur la polémique Benzema-Deschamps

La suite après cette publicité

C’est reparti pour un tour. Après l’interview de Didier Deschamps parue dans Le Parisien, Karim Benzema s’est emparé de ses réseaux sociaux pour indiquer que la version donnée par le sélectionneur des Bleus sur sa blessure au Mondial 2022 n’était pas la vérité. Le Nueve a d’ailleurs promis qu’il lâcherait bientôt sa version des faits.

En attendant, le joueur de 35 ans se concentre sur son club. A Madrid, Carlo Ancelotti a d’ailleurs été invité à évoquer les relations entre DD et KB9. «C’est une question plus personnelle. Deschamps a été mon joueur et je le respecte beaucoup. En Italie, on dit qu’on ne met pas le doigt dans les affaires d’un couple. Cela l’affecte-t-il (Benzema)? Je ne pense pas qu’il s’en soucie.» Voilà qui est clair…

