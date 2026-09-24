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Ligue 1

Nice a contacté Hatem Ben Arfa pour le faire rejouer en Ligue 1

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Hatem Ben Arfa en zone mixte @Maxppp

C’est sans doute le plus gros coup manqué du dernier mercato hivernal 2026. Après la grosse crise entre les joueurs de Franck Haise et les supporters de l’OGC Nice au début du mois de décembre 2025, Jean-Pierre Rivère était revenu chez les Aiglons aux côtés de Maurice Cohen pour sauver le navire niçois. Et selon Nice Matin, l’emblématique président du Gym a tenté un énorme coup médiatique : faire revenir Hatem Ben Arfa. Âgé aujourd’hui de 39 ans, HBA n’a plus joué depuis la fin de la saison 2021/2022 et pratique depuis le padel.

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Cependant, le quotidien local assure que le milieu offensif n’a jamais rompu les liens avec Rivère qui l’avait totalement relancé lors de la saison 2015/2016 (18 buts, 7 passes décisives en 37 matches). Le patron du Gym l’a donc contacté en janvier dernier afin de lui proposer de revenir jouer en Ligue 1, mais surtout d’aider le club à aller en finale de la Coupe de France. Ben Arfa a été tenté par l’idée, avant finalement de se raviser. Ce qui n’a pas empêché Nice d’aller en finale (perdue contre Lens 3-1).

Pub. le - MAJ le
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