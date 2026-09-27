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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinédine Zidane confirme plusieurs changements face à la Belgique

Par Allan Brevi
1 min.
Zinedine Zidane et les Bleus @Maxppp
Italie 0-2 Belgique

Zinédine Zidane a bel et bien réussi sa grande première sur le banc de l’équipe de France, avec une victoire face à la Turquie grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Toutefois, le sélectionneur a identifié les axes d’amélioration des Bleus. Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, il a notamment insisté sur le travail à effectuer dans l’utilisation du ballon : « là où on doit le mieux s’améliorer, c’est avec le ballon. Avec le ballon, on est capables de faire beaucoup mieux et on va faire beaucoup mieux. »

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Face à la Belgique ce lundi soir, Zidane a également confirmé que plusieurs changements étaient à prévoir, surtout après le forfait de Kylian Mbappé, qui devrait être remplacé par Désiré Doué. Le sélectionneur souhaite profiter de ce rassemblement pour donner du temps de jeu à l’ensemble de son groupe : « oui, il y aura des changements, bien sûr. Il y a huit ou neuf joueurs qui peuvent rentrer à tout moment et, justement, moi, ce que je veux, c’est pouvoir les utiliser. Mon idée, c’est que, sur ces quatre matches, je puisse voir tout le monde. » Enfin, Zidane s’attend à une opposition très différente de celle proposée par la Turquie : « c’est une équipe très athlétique, physiquement très forte. C’est une équipe qui joue beaucoup les seconds ballons, qui centre, totalement différente de la Turquie. On va essayer de faire autrement, avec les caractéristiques d’une équipe différente. C’est ce qu’on va essayer de mettre en place. »

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