L’OM sort un 4e maillot en édition très limitée !

Actuel 2e de Ligue 1 et récent vainqueur de Newcastle en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est en grande forme actuellement. Un retour sur le devant de la scène remarquée qui régale les supporters du club phocéen. D’ailleurs, ces derniers vont pouvoir découvrir une quatrième tunique disponible en édition limitée comme vient de révéler un communiqué envoyé par la formation marseillaise.

«La couleur dorée de cette tunique rend hommage à celle que la ville surnomme "la Bonne Mère", monument emblématique et repère éternel des Marseillais. Un clin d’oeil fort, alors que le monument s’apprête à rouvrir ses portes au public après plusieurs mois de travaux. Le maillot se distingue par un pattern riche en détails, illustrant les lieux qui racontent Marseille : le Vieux Port, la Corniche Kennedy, le Château d’If et tant d’autres ornent ce maillot déjà iconique. Chaque symbole a été travaillé avec précision pour refléter les quartiers et les histoires qui façonnent la ville», explique le communiqué.

Ce nouveau maillot proposé par l’équipementier Puma sera porté une seule fois par l’équipe professionnelle masculine dirigée par Roberto De Zerbi, lors de la rencontre OM – Toulouse FC programmée le samedi 29 novembre 2025 à 21h05, mais aussi par les Marseillaises le vendredi 5 décembre à l’occasion du Classique contre le Paris Saint-Germain.

