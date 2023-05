CdM 2022 : Diego Lugano charge l’Argentine et la FIFA

Ancien de l’équipe nationale uruguayenne et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Diego Lugano a déclaré que l’Argentine avait remporté la Coupe du Monde grâce à l’arbitrage et à la FIFA. Selon le défenseur, sur les cinq penalties marqués par Lionel Messi et ses coéquipiers, quatre n’auraient pas dû être signalés : «Ils ont clairement aidé l’Argentine à devenir championne du monde. Il ne fait aucun doute qu’ils leur ont donné un coup de main. Ils avaient leurs mérites, mais sur les cinq penalties qu’ils ont accordés, quatre ne l’étaient pas. Personne n’en doute. C’est un fait. Mais c’est aussi tout à l’honneur de Messi, qui a un impact mondial énorme. Pensez-vous que la FIFA ne le voit pas et ne l’utilise pas ? (…) Nous n’allons pas parler de la Coupe du Monde du Qatar parce que c’est une honte», a déclaré le défenseur de 42 ans, dans une interview accordée à l’émission de «Fútbol por Carve».

Lugano a également critiqué la VAR. L’Uruguayen a déclaré que l’arbitre vidéo pose plus de questions qu’elle amène de justice dans le football, précisant que ce système a un pouvoir plus excessif par rapport aux juges de terrain : «La question des mains est un non-sens. Si vous avez un doigt dans le coin, il y a penalty et vous gagnez un match. C’est une erreur de la part de la FIFA. Les joueurs n’ont pas d’opinion, mais les officiels qui n’ont jamais joué au football en ont une. Il n’est pas possible qu’un match soit défini par une stupidité. La VAR oblige l’arbitre à intervenir dans des situations stupides et sans conséquence. Ils ne comprennent pas ce qu’est un contact dans le jeu», a alors souligné Lugano. Pour rappel, lors de la Coupe du Monde 2022, l’Argentine a battu le record de tirs au but en une seule édition, dépassant le Portugal (1966) et les Pays-Bas (1978) avec quatre tentatives. L’Albiceleste a remporté sa troisième étoile mondiale après avoir battu la France en finale.

