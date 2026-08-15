La très grosse annonce de Mikel Arteta et Arsenal, le PSG n’a pas terminé son mercato

Mikel Arteta veut continuer à Arsenal

Interrogé sur sa situation personnelle, Mikel Arteta a assuré aux supporters d’Arsenal qu’ils n’ont pas à s’inquiéter malgré l’absence de prolongation officielle. L’entraîneur espagnol, sous contrat jusqu’en 2027, a affirmé qu’il souhaite rester et est très heureux chez les Gunners. Il a expliqué que les discussions n’ont pas encore été conclues, car d’autres priorités ont occupé la direction cet été. Arteta estime que le temps restant sur son contrat ne pose aucun problème et qu’un accord sera trouvé au moment opportun. Arsenal souhaite également sécuriser son avenir, la prolongation de son entraîneur étant considérée comme une priorité.

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Le PSG ouvre la porte à d’autres recrues en attaque

Le Paris Saint-Germain est sur le point d’enregistrer l’arrivée d’un nouveau talent offensif de poids, avec Mika Godts. Le club parisien et l’Ajax Amsterdam ont trouvé un accord pour le transfert du jeune ailier belge de 21 ans à hauteur de 55 millions d’euros. Le Belge est arrivé à Paris pour passer sa visite médicale, tout comme Ferran Torres, arrivé quelques heures avant lui. Paris semble désormais assez armé offensivement, même dans le cas où Barcola et Mbaye partent, mais Luis Enrique pourrait utiliser plus souvent Désiré Doué au milieu de terrain cette saison, comme il compte le faire avec Maghnes Akliouche, ce qui pourrait ouvrir la porte à une arrivée supplémentaire sur le front de l’attaque d’après L’Équipe.

Le Barça veut Rodri pour le trophée Gamper

“Rodri pour le Gamper” titre Sport ce matin. Le Barça intensifie les négociations pour Rodri, qui souhaite quitter Manchester City et rejoindre uniquement le club catalan. Le principal désaccord concerne le montant : City réclame environ 80 millions d’euros, tandis que le Barça propose 60 millions plus des bonus. Les bonus pourraient être déterminants pour rapprocher les deux positions et parvenir à un accord final. Rodri, qui a repris la préparation à Manchester, pourrait désormais s’entraîner seul en attendant le dénouement du transfert. Le Barça s’est fixé une date butoir pour ce transfert et espère conclure rapidement, idéalement pour une présentation du joueur lors du Trophée Gamper le 19 août.