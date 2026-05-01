Mercato FC Nantes : ça s’agite autour de Yassine Benhattab

C’est un parcours atypique et une progression qui force le respect. Pour comprendre le phénomène Yassine Benhattab, il faut remonter à la saison 2024/2025. Sous les couleurs du promu Aubagne en National, le natif de la cité phocéenne avait tout simplement survolé les débats. Capable d’évoluer ailier droit, milieu relayeur, numéro 10 ou même avant-centre, il avait bouclé son exercice avec 7 buts (dont un triplé retentissant contre Châteauroux) et 10 passes décisives. Élu meilleur joueur de National et grand artisan de la cinquième place de son équipe, il avait logiquement tapé dans l’œil du FC Nantes, qui pensait alors récupérer une grosse révélation à moindre coût.

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Après une première partie de saison d’adaptation chez les Canaris et 10 matchs disputés au sein d’une équipe moribonde et instable, la direction nantaise a fait le choix de le prêter cet hiver au Stade de Reims. Une opération judicieuse, assortie d’une option d’achat fixée à 5 millions d’euros.

Un éclair de génie en Coupe de France qui marque les esprits

En Champagne, le milieu offensif de 23 ans a pu emmagasiner du temps de jeu. Avec 11 matchs disputés, il s’est notamment illustré de la plus belle des manières en seizièmes de finale de la Coupe de France face au Mans. Auteur d’un but exceptionnel sur un face-à-face remporté avec sang-froid après une roulette majestueuse, Benhattab a prouvé qu’il avait le bagage technique pour évoluer au plus haut niveau.

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Forcément, cette belle dynamique fait grimper sa cote en flèche sur le marché des transferts. Si le Stade de Reims a la possibilité de lever l’option d’achat, l’opération s’annonce financièrement complexe si le club champenois, actuel 5e de Ligue 2, ne parvient pas à valider sa montée en Ligue 1 en fin de saison.

Un cador de Ligue 1 et l’étranger sur le coup, Nantes se frotte les mains

C’est une véritable aubaine pour le reste du marché, qui n’a pas manqué de flairer la bonne affaire. Selon nos informations, la Ligue 1 observe sa situation avec une grande attention puisqu’un club de l’élite disputant une Coupe d’Europe a d’ores et déjà pris contact avec l’entourage du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club nantais.

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Les convoitises dépassent d’ailleurs largement les frontières hexagonales. De l’autre côté de la Manche, Hull City et Blackburn se montrent très intéressés pour l’attirer en Championship. L’Allemagne n’est pas en reste, avec des regards attentifs de la part d’Hanovre et de Schalke 04. Enfin, plusieurs formations d’Eredivisie et de première division portugaise suivent également le dossier avec un grand intérêt.

De son côté, le FC Nantes 17e de Ligue 1 à trois journées de la fin, qui prépare activement sa probable future descente en Ligue 2, observe cette agitation d’un très bon œil. La direction des Canaris verrait d’un excellent œil la perspective de le vendre à un bon prix cet été à Reims ou ailleurs. Une belle opération financière en perspective pour soulager les finances du club de Loire-Atlantique.