Roman Yaremchuk débarque à l’OL !

A ce stade de la saison, peu de personnes voyaient l’OL aussi bien en début de saison. Miné par des problèmes financiers et un encadrement strict de la DNCG, le club rhodanien a finalement sauvé sa place dans l’élite en vendant beaucoup cet été. Avec des recrues intelligentes, les pensionnaires du Groupama Stadium ont réussi à se maintenir à un bon niveau et figure très bien en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Postulant à un titre en Coupe de France suite à l’élimination du PSG, Lyon peut aussi s’appuyer sur un mercato hivernal réussi.

Avec l’arrivée XXL d’Endrick et le recrutement prometteur de Noah Nartey, les Gones peuvent rêver d’une fin de saison folle. Pour ce faire, Paulo Fonseca clame depuis des semaines l’arrivée d’un dernier renfort offensif. Souhaitant s’attacher les services d’un buteur puissant et capable de peser dans la surface suite au prêt de Martin Satriano à Getafe, Paulo Fonseca souhaitait enrôler un attaquant. Très vite, le nom de Roman Yaremchuk est sorti un peu partout dans la presse européenne.

L’OL obtient le prêt de Roman Yaremchuk

Après des jours de négociations, l’opération est désormais officielle et le buteur de 30 ans débarque à Lyon jusqu’en fin de saison : «l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk jusqu’au 30 juin 2026, sous la forme d’un prêt d’un montant de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat de 5 M€..»

Pour rappel, le buteur de 30 ans compte quatre buts en seize apparitions cette saison avec l’Olympiakos où il était barré par la concurrence de Mehdi Taremi et Ayoub El Kaabi. Une opération bénéfique pour les Rhodaniens qui recrutent donc un attaquant capable de marquer des buts et dans une opération très avantageuse financièrement. Sans les blessures, les Gones semblent désormais armés pour bien figurer dans les trois compétitions dans lesquelles elles sont engagées.