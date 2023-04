Chelsea veut doubler le Brésil pour Carlo Ancelotti !

La suite après cette publicité

Onzième de Premier League et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Chelsea s’apprête à vivre une fin de saison décisive. Forcés de réaliser un exploit sur la scène européenne pour sauver une saison plus que décevante jusqu’à présent, les Londoniens ont décidé de réagir. Exit Graham Potter. Nommé en tant qu’entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023, Franck Lampard a ainsi fait son retour à Stamford Bridge, et ce à la surprise générale.

«Bien sûr que c’était une surprise. Je profitais de mon temps à la maison. Quand j’ai parlé avec la direction lors des dernières 24/48 heures, elle m’a expliqué ce que c’était maintenant. J’ai donc pris cette décision (de revenir, ndlr). Je ne pensais pas que je ne reviendrais jamais à Cobham. Je suis une personne confiante, je travaille dur et je comprends le jeu. En revanche, je ne pensais pas que je serais un jour de retour en tant que manager de Chelsea», assurait d’ailleurs l’ancien milieu de terrain lors de sa présentation.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti confirme des approches du Brésil !

Chelsea veut jouer un sale coup au Brésil !

Oui mais voilà, si le natif de Romford aura la lourde tâche de faire briller des Blues en perdition, son passage à Londres ne devrait pas durer. En effet, les hautes sphères londoniennes préparent déjà la saison prochaine et auraient, à ce titre, concocté une short-list qui comporterait sept noms. Si les pistes menant à Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ou encore Marcelo Gallardo ont déjà été évoquées, un autre candidat apparaît ce samedi. Selon les dernières informations d’ESPN, les Blues penseraient à rappeler Carlo Ancelotti qui avait fait le doublé Premier League-FA Cup en 2010.

La suite après cette publicité

Un dossier qui s’annonce, malgré tout, complexe. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024, le technicien italien se sent bien dans la capitale espagnole, bien qu’il n’ait toujours pas prolongé son bail avec les Merengues. Je suis dans le meilleur club du monde et je me sens très aimé ici, a-t-il notamment lancé vendredi face à la presse. Plus difficile encore pour les Blues, le Mister est également convoité par d’autres écuries… Dans cette optique, la fédération brésilienne de football ne serait pas insensible à l’idée de voir le coach de 63 ans reprendre la tête de la Seleção en vue de la Coupe du monde 2026. Chelsea sait à quoi s’en tenir…