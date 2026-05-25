Alou Diarra postule à un poste d’entraineur principal

Après neuf années d’apprentissage méticuleux et fort de l’obtention de son BEPF, Alou Diarra se sent désormais paré pour le grand saut. L’ancien finaliste de la Coupe du Monde a en effet pris la décision forte de quitter ses fonctions au sein du staff de l’équipe première des Queens Park Rangers. Une rupture de contrat actée d’un commun accord et officialisée ce lundi par la formation anglaise, qui précise que le technicien français de 44 ans souhaite aujourd’hui explorer de nouvelles opportunités en tant qu’entraîneur principal. Animé par une soif de compétition et le désir profond de relever un challenge d’envergure, l’ancien milieu de terrain veut désormais imposer sa propre vision, mettre en place sa méthodologie et faire progresser un groupe professionnel en endossant le costume de numéro un.

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Pour convaincre ses futurs dirigeants, le technicien dispose d’un bagage particulièrement solide et d’un vécu déjà probant sur les bancs de touche. Passé par la post-formation et l’équipe réserve de l’ESTAC Troyes, qu’il a hissée à deux reprises sur le podium du National 3 avec une redoutable efficacité offensive, il a surtout prouvé sa capacité à avoir un impact immédiat au plus haut niveau. Son intérim de deux rencontres avec l’équipe première auboise en décembre 2023 s’est soldé par un bilan parfait de deux victoires consécutives face aux Girondins de Bordeaux et à l’Amiens SC. Fort également de son expérience d’adjoint à l’étranger aux côtés de Julien Stéphan, il s’avance sur le marché avec un profil moderne et complet. Une attractivité qui se vérifie déjà en coulisses, puisqu’il dispose de plusieurs touches concrètes pour s’asseoir très prochainement sur un banc de touche.