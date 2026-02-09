Manchester City : Pep Guardiola est fan d’Abdukodir Khusanov

Ce dimanche, Manchester City est allé chercher un succès précieux à Liverpool au terme d’une fin de match folle. Après un premier acte maîtrisé, les Skyblues ont concédé l’ouverture du score à la 74e minute de jeu sur un coup-franc merveilleux de Dominik Szoboszlai. Au mental, les hommes de Pep Guardiola ont su renverser la vapeur grâce à des buts de Bernardo Silva et Erling Haaland en fin de match (1-2). Un succès qui porte également le sceau de la défense mancunienne.

La suite après cette publicité

Aux côtés d’un Marc Guehi impérial, Abdukodir Khusanov a réalisé une performance XXL. Sorti à l’heure de jeu après un choc avec Gianluigi Donnarumma, l’ancien Lensois a été félicité par son entraîneur après la rencontre : «et Khusanov… Sa première fois à Anfield. Venant d’Ouzbékistan, six mois en France, venant ici, première fois ici, contre Ekitike, Salah…Ce type a réalisé un de ces matches…»