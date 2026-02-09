Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Manchester City : Pep Guardiola est fan d’Abdukodir Khusanov

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Guardiola et Khusanov à Manchester City @Maxppp

Ce dimanche, Manchester City est allé chercher un succès précieux à Liverpool au terme d’une fin de match folle. Après un premier acte maîtrisé, les Skyblues ont concédé l’ouverture du score à la 74e minute de jeu sur un coup-franc merveilleux de Dominik Szoboszlai. Au mental, les hommes de Pep Guardiola ont su renverser la vapeur grâce à des buts de Bernardo Silva et Erling Haaland en fin de match (1-2). Un succès qui porte également le sceau de la défense mancunienne.

La suite après cette publicité

Aux côtés d’un Marc Guehi impérial, Abdukodir Khusanov a réalisé une performance XXL. Sorti à l’heure de jeu après un choc avec Gianluigi Donnarumma, l’ancien Lensois a été félicité par son entraîneur après la rencontre : «et Khusanov… Sa première fois à Anfield. Venant d’Ouzbékistan, six mois en France, venant ici, première fois ici, contre Ekitike, Salah…Ce type a réalisé un de ces matches…»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Abdukodir Khusanov
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier