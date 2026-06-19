Affaire Hakimi : la juge avait suffisamment d’éléments pour un renvoi en cour criminelle

On l’a appris plus tôt dans la matinée, Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Depuis le 25 février 2023, il est accusé par une jeune femme, et avait tenté d’obtenir un non-lieu avant la finale de la Ligue des Champions disputée par le PSG. Face aux éléments récoltés durant l’enquête, la juge d’instruction a estimé qu’elle avait suffisamment d’éléments à sa disposition, indique L’Equipe.

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Malgré l’ambiguïté de certains messages échangés par la plaignante avec une amie peu après les faits, et une chronologie pas toujours bien établie, la magistrate considère qu’elle a toujours été constante et cohérente dans ses propos et cette pénétration digitale subie. « Elle rapporte lui avoir déclaré qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels avec lui ce soir-là. Si elle a pu varier dans la chronologie des faits, elle est toutefois restée constante sur la nature des actes imposés », indique la juge. Le joueur parisien, actuellement à la Coupe du Monde avec le Maroc, a déjà réagi, révélant avoir «parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler».