Lens : Pierre Sage abandonne définitivement la course au titre

À l’aube d’un choc crucial entre Lens et le PSG prévu mercredi prochain, Pierre Sage a tenu à clarifier les ambitions de son équipe. Après la victoire contre Nantes ce vendredi (1-0), il a mis un terme définitif aux espoirs de titre malgré une deuxième place désormais sécurisée. Avant cette rencontre au sommet, le club artésien pointe à la 2e place avec 67 points, accusant un retard provisoire de trois longueurs sur le leader parisien (70 pts), qui compte également un match en retard.

La suite après cette publicité

Au micro de Ligue 1+, Pierre Sage a rendu les armes : «la deuxième place est validée. Il faut la Coupe de France maintenant. Le PSG ? Demain, ils ont un match qui leur permettra de fêter la qualification en finale de Ligue des Champions, de valider le titre avec le goal-average. Je pense qu’ils ne vont pas se priver d’une telle chance. On a essayé de les pousser dans leurs retranchements. On a loupé quelques virages dans notre saison qui est imparfaite. Pour les surclasser, il faut faire une saison parfaite. Bravo à eux, ils ont réussi à gagner un autre titre et sûrement une deuxième Ligue des Champions.» Vous l’aurez compris, Lens est désormais tourné vers la quête de sa première Coupe de France contre Nice.