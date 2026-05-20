Barça, Gavi : «Arbeloa a eu tort de faire jouer Tchouameni»

Gavi est un joueur réputé pour dire ce qu’il pense. Le jeune milieu de terrain de 21 ans du FC Barcelone n’a donc pas hésité à répondre quand il a été interrogé sur la violente altercation survenue entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Et pour l’international espagnol, l’entraîneur du Real Madrid n’aurait pas dû faire jouer Tchouameni lors du Clasico, juste après cet événement.

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«Je fais partie de ceux qui pensent qu’il y aura toujours des tensions avec les coéquipiers à l’entraînement à un moment donné de la saison, parce que c’est comme ça : c’est la compétitivité, et c’est toujours une bonne chose jusqu’à un certain point, évidemment. Mais au final, si ça en vient aux mains, alors le coach ne devrait pas le faire jouer. S’il est vrai qu’ils en sont venus aux mains, pour moi, il a eu tort de le sélectionner (Tchouameni) et de le faire jouer. Mais je ne sais pas non plus ce qui s’est réellement passé», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.