L'Olympique Lyonnais s'offre le pari Lucas Paqueta

En grande difficulté en Ligue 1 depuis plus d'un an, Lyon avait bouclé la saison 2019/2020 à une décevante septième place. Pas européenne pour la première fois depuis deux décennies, la formation rhodanienne se classe à une décevante onzième place après 5 journées de championnat. Un départ tronqué avec une seule victoire contre la lanterne rouge Dijon (4-1) qui a permis de mettre en relief les maux lyonnais.

Capables d'exploit à l'image de leur épopée en Ligue des Champions jusqu'aux demi-finales de la dernière édition, les Gones ont plus de mal à faire le jeu contre des équipes moins huppées. En difficulté pour casser les lignes par la passe ou le dribble, l'équipe de Rudi Garcia se cherchait un joueur capable d'assurer ce rôle. Et en cette fin de mercato, l'OL l'a trouvé.

Un transfert à 20M€

Il s'agit du milieu offensif Lucas Paqueta (23 ans). Arrivé à l'hiver 2019 contre 38,4 millions d'euros à l'AC Milan en provenance de Flamengo, il a immédiatement impressionné prenant le jeu à son compte pendant six mois et portant le Diavolo jusqu'à la cinquième place de la Serie A. Malheureusement, la saison suivante n'a pas été celle de la confirmation. Utilisé à 27 reprises, il n'aura pas trouvé la faille et aura délivré qu'une seule passe décisive. Loin de son meilleur niveau, il est tout doucement sorti des plans de Stefano Pioli.

Flairant l'opportunité, l'Olympique Lyonnais a dégainé 20 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage à la revente pour arracher le joueur. Lucas Paqueta a signé un contrat de cinq ans qui le lie jusqu'en juin 2025 avec les Gones. « L’Olympique Lyonnais est fier d’annoncer le transfert de l’international brésilien Lucas Paqueta, en provenance du Milan AC, qui s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2025. (...) L’OL, sans attendre la fin du mercato, a négocié ce transfert pour un montant de 20M€ auquel pourrait s’ajouter un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value future », peut-on lire dans le communiqué publié par l'OL.