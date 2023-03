Manchester United - Betis : les compositions officielles

Quatre jours après l’humiliation historique reçue à Anfield (0-7 contre Liverpool), les Red Devils retrouvent la scène européenne et reçoivent Betis en huitième de finale aller de la Ligue Europa, à 21h. Les hommes de Ten Hag auront-ils digéré cette défaite ? Face à eux, le Betis restent sur 3 victoires et un nul en Liga.

Pour cette affiche, Ten Hag aligne le même 4-2-3-1 que celui largement battu chez Liverpool, avec Rashford en pointe devant Weghorst, Bruno Fernandes à gauche et Antony à droite. Fred et Casemiro sont devant la charnière composée de Varane et Martinez, Dalot dans le couloir droit et Shaw dans le gauche. Pour le Betis, 4 changements sont effectués après le nul face au Real (0-0). Juanmi, Joaquin, Luiz Henrique et Abner Vinicius entrent dans le XI.

Les compositions

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Weghorst, Bruno Fernandes (cap.) - Rashford

Betis : Bravo - Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius - Carvalho, Rodriguez - Luiz Henrique, Joaquin (cap.), Juanmi - Perez