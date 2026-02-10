Menu Rechercher
Dossiers Epstein : l’avocat de Franck Ribéry sort du silence

Par Matthieu Margueritte
Les larmes de Ribéry pour ses adieux au monde du football, en tant que joueur, à Salerne @Maxppp

L’information en a surpris plus d’un hier soir. À l’heure où des noms sont associés quasiment chaque jour à l’affaire Epstein, celui de l’ancien international tricolore Franck Ribéry a également été cité. De quoi faire réagir l’avocat de l’ex-Bavarois, Brusa Carlo Alberto. Ce dernier dénonce une fake news.

Brusa Carlo Alberto
C’est une Fake news ! Je vais intervenir dès demain en ma qualité d’avocat de Monsieur Ribéry et mettre en œuvre toutes les actions pénales nécessaires pour sanctionner les responsables des fakes news, qui portent atteinte à la dignité de mon client et de sa famille !
Franck Ribéry

