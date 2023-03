Ces joueurs qui peuvent profiter de la fin de saison en roue libre du PSG

La suite après cette publicité

Préparer l’avenir. Solide leader de Ligue 1 avec désormais 10 points d’avance sur son dauphin, l’OM, le Paris Saint-Germain peut aborder la fin de saison très sereinement. Il faut dire que si les champions de France en titre sont très bien partis pour conserver leur couronne et devancer l’AS Saint-Étienne (10 titres de champions) avec un 11e sacre en première division, ils n’ont plus rien à jouer à côté. Un mal pour un bien, diront certains, pour commencer à se tourner vers le futur de cette équipe rouge et bleu.

Si Luis Campos peut déjà réfléchir aux coups à réaliser sur le mercato estival, avec une enveloppe de 80 M€ et alors que Milan Skriniar va arriver librement, cela va permettre au conseiller sportif de Nasser al-Khelaïfi et Christophe Galtier de trancher dans le vif sur les derniers doutes entourant l’effectif actuel du Paris SG. Car oui, si le club de la capitale a été sorti en 8e de finale de la Coupe de France par l’OM, avant de prendre la porte au même stade en Ligue des Champions face au Bayern Munich, c’est que tous les joueurs n’ont pas donné satisfaction, et que certains vont gentiment être poussés vers la sortie.

Mukiele et Danilo peuvent-ils aspirer à mieux ?

Reste maintenant à savoir lesquels. Ce cas de figure ne devrait pas concerner Nordi Mukiele et Danilo Pereira, seconds couteaux qui ont plutôt bien rempli leur rôle, voire très bien pour le polyvalent portugais. Pour ces éléments-là, l’enjeu sera surtout d’obtenir un maximum de temps de jeu en L1 d’ici la fin de la saison, afin de gagner, pourquoi pas, leur place dans le XI titulaire de Galtier. Achraf Hakimi part titulaire devant Nordi Mukiele à droite, mais l’ancien Montpelliérain pourrait tenter sa chance dans un rôle plus axial dans une défense à trois centraux.

Danilo, lui, ne cesse de confirmer qu’il est un soldat impeccable, alors pourquoi ne pas le voir définitivement intégrer dans le XI de départ du PSG ? Car si Marquinhos va prolonger et restera un joueur central du projet, l’avenir de Presnel Kimpembe est plus incertain, tout comme celui de Sergio Ramos, et une place pourrait donc être à prendre si Galtier venait à instaurer son 3-5-2 sur le long terme. Justement, le cas de l’expérimenté défenseur espagnol sera l’un des sujets chauds de la fin d’année sportive parisienne.

Ramos, Ruiz, Soler, Sanches… objectif prouver sa valeur pour rester

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait toujours pas s’il va rester à Paris. Après une première saison quasi blanche en France (13 matchs disputés), la légende du Real Madrid et de la Roja (180 sélections, 23 buts) enchaîne sans problème depuis le début de la saison. En plus d’être proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire, SR4 a plutôt donné satisfaction sur le terrain. Mais le poids de l’âge se fait ressentir dans la gestion de la profondeur dans son dos, et ses performances à venir décideront assurément de son avenir aux yeux des dirigeants franciliens.

Tous arrivés l’été dernier pour renforcer l’entrejeu du PSG, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches sont peut-être ceux qui jouent le plus gros sur les neuf dernières journées de Ligue 1. Le longiligne milieu espagnol arrivé en provenance de Naples est sur courant alternatif avec Paris, mais il a montré des qualités intéressantes. Ce qui est moins vrai pour Renato Sanches, trop souvent blessé et trop décevant quand il était sur le terrain, au regard de son potentiel et de son talent.

Carlos Soler, lui, a peut-être déclenché quelque chose d’enfin positif après sa bonne prestation à Brest (2-1) samedi soir. L’ancien maître à jouer de Valence part de très loin et pourrait bien profiter de l’absence de Neymar et d’un contexte plus léger pour prouver sa valeur. Enfin, il y a les cas Juan Bernat et Hugo Ekitike. L’ancien latéral du Bayern va devoir convaincre qu’il peut être une bonne doublure pour l’indéboulonnable Nuno Mendes, quand l’attaquant prêté avec option d’achat par Reims, très apprécié par Luis Campos, laisse tout le monde sur sa faim aux avant-postes.

Les Titis ont un coup à jouer

Au milieu de tout cela, il ne faut pas oublier les jeunes pousses du PSG. Warren Zaïre-Emery continue de grappiller du temps de jeu en équipe première, comme El Chadaille Bitshiabu. En avance sur les autres, ils vont devoir profiter de ce contexte pour acquérir une expérience non négligeable au haut niveau, tout en faisant leur trou dans ce PSG. Plus utilisé juste après la Coupe du Monde 2022, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni espèrent eux disputer plus de minutes que ces derniers temps, que ce soit pour convaincre leur direction ou bien draguer de potentiels recruteurs les ayant à l’œil. Revenu d’une longue blessure, Timothée Pembélé peine lui à satisfaire et éprouve de grandes difficultés quand il est aligné par son entraîneur, ce qui lui vaut bien des critiques. À lui, aussi, d’inverser la tendance dans ce chantier entamé au PSG.