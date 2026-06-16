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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
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France 0-0 Sénégal
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En étant titularisé face au Sénégal ce mardi lors de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé honorera sa 99e sélection sous le maillot des Bleus. À seulement 27 ans, l’attaquant du Real Madrid poursuit son ascension parmi les joueurs les plus capés de l’histoire de la sélection française.

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Avec cette 99e apparition, Mbappé intègre le top 10 des internationaux français les plus sélectionnés, derrière Didier Deschamps (103) et Patrick Vieira (107). Le capitaine des Bleus reste encore à distance du quatuor de tête composé de Hugo Lloris (145 sélections), Lilian Thuram (142), Antoine Griezmann (137) et Olivier Giroud (137), mais continue de se rapprocher des sommets de l’histoire des Bleus.

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