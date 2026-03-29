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Uruguay : Ronaldo Araújo sort du silence après son tacle fou sur Foden

Par Tom Courel
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp
Angleterre 1-1 Uruguay

L’énorme faute de Ronald Araújo sur Phil Foden n’est pas passée inaperçue vendredi soir. Lors de la rencontre amicale entre l’Angleterre et l’Uruguay (1-1), l’Anglais tentait de prendre la profondeur, mais il a été coupé dans son élan par un gros tacle du défenseur catalan. Celui-ci a bien touché le ballon, mais son pied a terminé sur la cheville gauche du Cityzen, se tordant de douleur au sol par la suite. Cette faute n’a pas été sanctionnée, et le défenseur est donc resté sur la pelouse. Après la rencontre, l’Uruguay de 27 ans a pris le temps d’expliquer la situation aux médias, présentant ses excuses.

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« J’ai parlé avec Foden, c’était un tacle dur, mais évidemment, je visais le ballon sans aucune mauvaise intention. Après le match, je lui ai envoyé un message. Il m’a dit qu’il allait bien, que ça fait partie du jeu. Les gens en font toute une histoire, mais il est clair que je visais le ballon. Tous ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas de mauvaises intentions… Si on arrête l’action, ça paraît être un tacle très dur, mais mon intention était de toucher le ballon. De plus, l’arbitre, avec la VAR, était là, donc je pense qu’il a jugé que je visais le ballon. Mais le plus important, c’est que j’ai parlé avec lui (Foden), il va bien, et il m’a dit que ce n’était rien de grave, que c’est le football ».

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