OL : Bruno Cheyrou se prononce sur le mercato

Auteur d'un triplé vendredi dernier face à Dijon (victoire 4-1, 2ème journée de L1), Memphis Depay avait fait parler de lui après la rencontre. Au-delà de sa belle copie, le Néerlandais avait laissé planer le doute sur son avenir. Puis il était revenu sur ses propos lors d'une interview avec la sélection des Pays-Bas. Invité sur la chaîne Téléfoot ce jeudi, Bruno Cheyrou, nouveau responsable du recrutement, a évoqué ce dossier et le mercato.

«Je pense qu'on va être attentifs, forcément, au marché. C'est évident que Memphis (Depay) est le capitaine. Il a marqué le week-end dernier (un triplé contre Dijon le 28 août). C'est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe. Donc forcément je pense que tout le monde ici aimerait pouvoir le garder. Maintenant, le marché décide. Le coach (Rudi Garcia) l'a parfaitement dit. Par rapport à des situations, on sera obligé d'écouter et d'être attentifs. Mais encore une fois, le but est d'avoir l'équipe la plus compétitive possible cette saison. Evidemment, on n'aura pas de coupe d'Europe. Ce sera peut-être un mal pour un bien d'avoir cette capacité à n'avoir que le championnat comme objectif et d'essayer de terminer le plus haut possible, avec bien entendu une qualification pour la Ligue des Champions. Bien entendu, quand on a joué une demi-finale, on a envie de rejouer le plus vite possible cette compétition. On veut avoir une équipe la plus compétitive possible avec les meilleurs joueurs possibles et un groupe un peu plus restreint puisqu'il y aura moins de compétitions.»