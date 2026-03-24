Pourquoi le FC Porto est déjà dingue de Seko Fofana

En feuilletant l’album souvenir de sa carrière, Seko Fofana doit certainement se dire qu’il a fait un sacré bout de chemin. Les premiers mots de cette histoire, il les a écrits à Paris. Une ville dans laquelle il est né deux fois. La première en tant que personne. C’était le 7 mai 1995. La seconde en tant que footballeur. C’est au Paris FC qu’il a commencé son parcours dans le milieu du ballon rond. Puis, il a rejoint le FC Lorient et Manchester City, où il a terminé sa formation. Ensuite, il a porté les couleurs de Fulham (prêt), Bastia (prêt) et de l’Udinese avant de revenir dans l’Hexagone du côté du Racing Club de Lens. Un club où il a beaucoup apporté sur le pré et dans le groupe. Après un passage en Arabie saoudite, à Al-Nassr puis à Al-Ettifaq, il a retrouvé la Ligue 1 au Stade Rennais au mercato d’hiver 2025.

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Un nouveau défi au Portugal

Mais son bonheur a été de courte durée. Un an après son arrivée en Bretagne, il s’en est allé, lui qui n’avait plus de temps de jeu depuis quelques mois sous les ordres d’Habib Beye et où il a fait face à des critiques sur son état de forme et son niveau. C’est donc du côté de Porto qu’il a pris sa plume pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière le 2 février dernier. « Le milieu de terrain ivoirien renforce le FC Porto en prêt du Stade Rennais. L’international ivoirien Seko Fofana arrive à Invicta, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, et portera le maillot bleu et blanc avec le numéro 42 en hommage à son idole Yaya Touré », pouvait-on lire dans le communiqué de presse publié par le Dragão.

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Dans la foulée, le joueur de 30 ans a pu livrer ses premières impressions. « C’est un plaisir d’arriver dans ce club historique, reconnu internationalement pour le succès qu’il a connu. Je suis ravie d’être ici avec ma famille. Je sais que le club saura comment m’accueillir et je sens que je pourrai montrer mon talent ici (…) Je suis un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même. C’est un peu difficile à décrire, mais je suis un athlète très fort physiquement, capable de marquer des buts, techniquement doué et avec de la personnalité. Je n’ai peur de rien. Venir en janvier est toujours difficile, car cela implique de m’intégrer à la dynamique et aux routines de l’équipe. C’est un défi, mais nous avons tous les mêmes objectifs. Ce que font mes collègues est exceptionnel et mon intégration sera facile. Je vais essayer d’apporter mon expérience au quotidien et nous accomplirons de grandes choses ensemble. » Après la parole, place aux actes.

Un impact déjà important

Il a pu aider les siens même s’il a fallu s’adapter à un contexte tactique et à une intensité très forte, d’autant que Porto est l’équipe en Europe ayant le plus gros volume de course à haute intensité. Seko Fofana a donc dû digérer cela, lui qui est finalement monté en puissance au fur et à mesure. Entré en jeu 27 minutes lors du choc contre le Sporting CP en championnat, il a marqué son premier but (1-1). De quoi ravir son entraîneur Francesco Farioli. « C’est un leader, un joueur qui combine un physique de très haut niveau avec une vraie qualité technique. Il a également toujours affiché d’excellentes statistiques offensives au cours de sa carrière et il peut devenir un joueur clé pour nous (…). Il y a quelques années, c’était le meilleur joueur de Ligue 1. » Ensuite, il a enchaîné avec trois autres entrées en jeu. Il a joué 16 minutes face au Nacional (15 février), 15 minutes contre Rio Ave (22 février) et 14 minutes contre Arouca (27 février), avant de connaître sa première titularisation lors de la défaite face au Sporting CP (1-0) en 1/2 finale aller de la Coupe du Portugal (3 mars, 73 minutes de jeu). Puis, il a joué 45 minutes face à Benfica en championnat (8 mars).

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Titulaire en Ligue Europa contre Stuttgart à l’aller (12 mars, 80 minutes) comme au retour (19 mars, 73 minutes), il avait été préservé contre Moreirense en championnat (15 mars, sur le banc sans entrer en jeu). Dimanche, il a été sur le pré durant 23 minutes durant le match face à Braga. Un temps de jeu suffisant pour offrir la victoire à son équipe. Seko Fofana a, en effet, marqué un but lors du succès de son équipe (2-1). Au-delà de son but, l’Ivoirien prouve qu’il est un renfort précieux, lui qui apporte beaucoup depuis son arrivée. La presse portugaise est d’ailleurs conquise, à l’image du Correio da Mañha. «Seko Fofana est un autre exemple de réussite. Le milieu de terrain ivoirien de 30 ans est arrivé en début d’année et, bien qu’il ne soit pas un titulaire indiscutable, il s’est montré décisif au Dragão. Il a offert la victoire dimanche dernier contre Braga, mais a également marqué lors du match nul face à leurs rivaux du Sporting. Deux rencontres cruciales pour le championnat.»

La presse portugaise est tombée amoureuse

A Bola est aussi séduit par sa prestation de dimanche et son apport plus global. « Figure emblématique de la victoire du FC Porto à Braga, Fofana s’est révélé être un véritable atout à tous points de vue, répondant toujours présent sur le terrain chaque fois que Francesco Farioli fait appel à lui et contribuant grandement à la réalisation des objectifs de l’équipe. Après une prestation remarquée face au Sporting, où il avait insufflé une énergie communicative qui avait mis à mal la défense adverse et même marqué un but suite à une offensive soutenue, le milieu de terrain a de nouveau été convoqué par le coach italien à Braga et a, une fois encore, apporté un dynamisme supplémentaire aux Dragons. Il s’est montré décisif en inscrivant le deuxième but des Bleu et Blanc, ouvrant ainsi la voie au titre national, sachant que ce déplacement serait théoriquement le match à l’extérieur le plus difficile jusqu’à la fin du championnat. »

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A Bola poursuit : « à 30 ans, avec encore trois ans de contrat à Rennes et un salaire toujours très attractif, Fofana a marqué de son empreinte le FC Porto de Francesco Farioli, même sans être un titulaire indiscutable. Arrivé pour renforcer le milieu de terrain, son apport est indéniable. Avec déjà deux objectifs importants dans ce marathon qu’est le championnat — que les Dragons espèrent terminer en tête —, la recrue hivernale a déjà conquis l’environnement exigeant bleu et blanc, et même le penalty concédé à Alvalade, lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Portugal, n’a pas terni son image auprès des supporters exigeants ». En effet, son leadership naturel, son expérience du haut niveau et surtout ses qualités physiques impressionnent au Portugal, où son intégration se passe à merveille.

Porto veut continuer avec lui

Il a marqué lors de matches très importants face au Sporting, qui est 1/4 de finaliste de la Ligue des Champions, et contre Braga, 1/4 de finaliste de Ligue Europa. Bref, le bonheur est dans le prêt pour Seko Fofana. Porto est très content de lui et a la volonté de continuer à avancer avec lui. Que ce soit le club comme les supporters, qui sont totalement fans et qui réclament aux dirigeants de l’acheter. Cela tombe bien, Porto a la volonté de le garder selon nos informations. Interrogé ce week-end à son sujet, Farioli a botté en touche. « Nous avançons étape par étape. Il est prêté, mais il est très impliqué et concentré, qu’il entre en jeu en cours de match ou qu’il soit titulaire. Il l’a encore prouvé aujourd’hui (dimanche). »

Il a ajouté : « les 4 joueurs arrivés en janvier nous ont permis d’élever notre niveau de jeu et de pallier les blessures importantes. Nous avons réussi à surmonter ces difficultés, et c’est le fruit du travail de chacun. Nous avons également préservé l’esprit d’équipe au plus haut niveau. » Tout se passe donc pour le mieux pour Seko Fofana, dont l’avenir fait beaucoup parler tant Porto et ses fans comptent sur lui. Il faudra que tout le monde s’assoit autour d’une table en fin de saison pour évoquer l’avenir alors qu’aucune option d’achat n’a été incluse dans son prêt. En attendant, Seko Fofana (9 matches, 2 buts et une passe décisive avec Porto) se concentre sur le terrain, lui qui a encore quelques mois pour écrire la suite de sa belle histoire avec Porto, avec qui il peut réaliser un triplé championnat-Ligue Europa-Coupe du Portugal. La balle est dans son camp.