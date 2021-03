Serie A : Yann Karamoh croit toujours au maintien de Parme

Formé au Stade Malherbe de Caen, parti très jeune à l'Inter, Yann Karamoh a rejoint Parme l'été dernier. A seulement 22 ans, le natif d'Abidjan a enchaîné les matches de Serie A cette saison (20 matches, 2 buts, 2 passes décisives). Mais les choses ne se passent pas vraiment comme espéré. Après 25 journées, Parme pointe à la 19e place du classement, six points derrière Cagliari, le premier non-relégable. Interrogé par beIN Sports, Yann Karamoh est revenu sur la mauvaise passe traversée par son équipe. Il croit cependant toujours au maintien.

«C'est vrai que c'est compliqué 17 matches sans victoire, surtout qu'à un moment on a enchaîné beaucoup de défaites. C'était très très compliqué. Mais le coach essaie de remotiver les troupes. Niveau offensif, on va dire que ça va, parce qu'on marque des buts. Mais on en prend beaucoup. Ca on doit le régler le plus vite possible, parce qu'on a plus le droit à l'erreur. On continue d'y croire. Il y a beaucoup d'équipes. Cagliari, à ce niveau du classement, c'est un peu étonnant. Ça prouve l'intensité du championnat. Mais on y croit toujours», a-t-il expliqué.