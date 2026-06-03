14 rues renommées à Paris après le sacre du PSG

Après le sacre du PSG en Ligue des Champions samedi soir, la capitale a clairement changé de design. En effet, de nombreuses plaques de rues ont permis de renommer plusieurs coins de la ville lumière (14 au total) avec des noms de joueurs inscrits dessus comme l’explique Le Parisien. Ce projet artistique, mis en place par Loïc Andria et Benoît Metivier, réalisé par Julia, fondatrice de The True Frame, a donc surpris dans les allées.

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Le boulevard Haussmann s’est transformé en Boulevard Ousmane, en référence au Ballon d’Or 2025, buteur en finale contre Arsenal. Le pont de Bir-Hakeim est devenu Bir-Hakimi, et la rue de Doué a aussi vu le jour. Le nom complet du joueur et la mention "Artisan du premier back to back" sont d’ailleurs notés en dessous des plaques. Pour rappel, cette idée avait déjà été lancée en 2025, mais seul un boulevard avait été renommé.