Montpellier : Rémy Cabella n'exclut pas de rester en fin de saison

De retour à Montpellier, Rémy Cabella (32 ans) était présent ce vendredi en conférence de presse alors que le club héraultais accueillera le Stade de Reims, dimanche à 15 heures, à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 1. Devant les journalistes, l'ancien joueur de Krasnodar s'est notamment exprimé sur son come-back au sein de la formation montpelliéraine avant, déjà, d'évoquer son avenir qui pourrait se faire au... MHSC.

«J’étais venu juste avant de signer, j’étais en mini préparation pour me soigner ici, il m’a fallu quelques jours pour retrouver mes marques et je me suis senti comme à la maison. Il n’y a rien qui a changé. C’est comme si les années ne sont pas passées, personne n’a changé», a tout d'abord reconnu Cabella avant donc de laisser la porte ouverte à un avenir plus long à Montpellier : «j’y pense et pourquoi pas. Le plus important pour moi aujourd’hui, c’est le football et d’être heureux en jouant. D’abord, je veux bien finir la saison et si ça se passe bien, pourquoi pas en fin de saison. Je sais que je m’entends très bien avec Laurent (Nicollin), il a beaucoup compté pour moi et je vais regarder plus ça que le reste. Je marche beaucoup par affinité et par l’amour du club».

