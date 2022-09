Bayern : ça se précise pour Kingsley Coman

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle pour Kingsley Coman (26 ans), mais aussi et peut-être surtout pour Julian Nagelsmann. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite à l'entraînement le 9 septembre dernier, l'international français (40 capes, 5 buts) avait dû déclarer forfait avec les Bleus après avoir manqué les trois dernières rencontres toutes compétitions confondues du Rekordmeister. Le club allemand a indiqué ce mardi que le joueur formé au PSG avait repris la course dans la matinée au centre d'entraînement munichois.

Kingsley Coman a un nouvel objectif : reprendre les séances collectives au plus vite, probablement la semaine prochaine en fin de trêve internationale, pour être d'attaque dès le 30 septembre prochain, lors de la réception du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Car le Bayern, seulement 5ème de Bundesliga et qui n'a récolté que 3 points au cours des 4 dernières journées, est à la peine en championnat. Le retour du Français pourrait alors faire le plus grand bien à Julian Nagelsmann, dont l'avenir sur le banc bavarois est déjà menacé.