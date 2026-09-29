Espagne, FC Barcelone : Lamine Yamal n’a plus aucune limite !

L’Espagne a beau avoir remporté les deux derniers tournois internationaux les plus prestigieux, les hommes de Luis de la Fuente ont toujours faim. Sur ce début de campagne de Ligue des Nations, on voit une Espagne toujours aussi motivée et conquérante. Après avoir battu l’Angleterre à Wembley (3-2), la Roja a dominé la Croatie sans trop se fouler (4-1), dans un match où des joueurs comme Fermin Lopez ou Dean Huijsen, pas présents au Mondial, ont montré qu’ils ont aussi une place dans cette équipe. Une équipe qui tourne à merveille, un vivier colossal, et un Luis de la Fuente qui fait l’unanimité : qui peut arrêter cette Espagne ?

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Une question qui prend encore plus d’ampleur quand on voit le niveau de Lamine Yamal. Déjà buteur face aux Three Lions, le joueur du FC Barcelone a récidivé ce soir, avec un doublé et une passe décisive face à la Croatie, cette dernière avec un centre magnifique sur la tête de Marc Pubill. Trois fois décisif face à un des gros poissons du foot européen, rien que ça. Avec, une fois encore, un but dans les tout premiers instants du match. Cette saison, il totalise déjà 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Il continue de progresser match après match

Au delà de la ligne statistique toujours impressionnante, il a encore démontré qu’il n’y a pas grand monde qui peut rivaliser avec lui balle au pied. Sa capacité à faire des différences continue de choquer tout le monde, alors qu’il a aussi gagné en maturité dans le jeu, étant de plus en plus impliqué défensivement, et faisant pratiquement toujours le bon choix. Sans surprise, c’est encore lui qui fait la une de tous les médias espagnols, que ce soit à Madrid ou à Barcelone. « Lamine fait de la magie pour que l’Espagne soit imparable », titre par exemple Sport, qui rajoute que « Lamine Yamal est la troisième étoile », en référence aux deux étoiles qui sont désormais sur le maillot espagnol.

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Alors que les votes pour le Ballon d’Or 2026 se sont conclus hier - et même si le trophée se joue sur la saison dernière - le joueur de la sélection espagnole et du FC Barcelone a confirmé que parmi tous les candidats crédibles au sacre, il est largement le plus en forme et le plus inspiré. Un journaliste lui a d’ailleurs demandé si ce match était une nouvelle preuve qu’il mérite le Ballon d’Or après le match. « Une de plus », a répondu le joueur, avec le sourire, même s’il a ensuite précisé « ne pas jouer pour le Ballon d’Or » en zone mixte. Son acolyte Nico Williams a aussi plaidé en sa faveur devant les médias : « j’espère qu’il le gagnera ». Rendez-vous le 26 octobre.