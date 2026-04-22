Mercato : le PSG toujours attentif au cas Maghnes Akliouche

« Ce qui m’importe c’est de prendre du plaisir, de continuer à être heureux sur le terrain et que mon ciel soit bleu. Je souhaite donner du plaisir aux gens, à mes coéquipiers, rendre la confiance donnée par Monaco. Et surtout garder ma volonté de progression et d’être plus décisif. Parler d’autre chose n’a pas de sens aujourd’hui », disait Maghnes Akliouche il y a un peu plus d’un mois, alors qu’il revenait à son meilleur niveau du côté de l’AS Monaco. Mais si lui ne veut pas parler de son avenir, cela s’active en coulisse ces derniers jours.

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la Principauté, appelé de manière régulière par Didier Deschamps et probablement dans la liste pour la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, Maghnes Akliouche est bien à la croisée des chemins. Son été va forcément rimer avec marché, puisque les clubs avancent sur son dossier. C’est notamment le cas de plusieurs écuries anglaises, selon nos informations. Mais ce n’est pas tout puisque le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par les services du milieu offensif âgé de 24 ans.

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Compatible avec le PSG

Akliouche est considéré comme une bonne option par la direction parisienne en vue du prochain mercato. Si Luis Enrique a déjà fait comprendre qu’il ne souhaitait pas bouleverser la structure de son effectif, il aura quand même besoin d’injecter du sang neuf, sans même attendre le possible départ de certains éléments. Polyvalent sur le front offensif, doté d’un gros volume de jeu et de qualités de percussion intéressantes, Akliouche semble compatible avec le projet de jeu prôné par le technicien espagnol.

Il faudra quand même se méfier de la concurrence anglaise, puisqu’ils sont nombreux à avoir coché le nom d’Akliouche. Et ils disposent d’un chéquier suffisamment épais pour satisfaire l’AS Monaco. Le club de la Principauté aura du mal à retenir son joyau un an de plus (il avait déjà ouvert la porte l’été dernier), et pourrait en profiter pour encaisser une belle indemnité de transfert, non négligeable vu l’état actuel des finances. Maghnes Akliouche est prêt à changer d’air et devra réfléchir à sa destination privilégiée.