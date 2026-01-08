Tout est bouclé pour Antoine Semenyo à Manchester City

Il ne manque plus que l’officialisation du transfert par les deux clubs. D’après Sky Sports, la venue d’Antoine Semenyo à Manchester City en provenance de Bournemouth est bouclée. La signature du Ghanéen doit intervenir ce vendredi, une fois la visite médicale conclue. Il signera un contrat de 5 ans et demi.

Pour convaincre le joueur et les Cherries, les Sky Blues n’ont pas hésité à prendre le dessus sur la concurrence en payant un peu plus cher que la clause libératoire de 70 M€. Manchester City a déboursé 72 M€, payables en 24 mensualités, en plus d’accorder un bonus de 1,7 M€ et de 10% sur la plus-value en cas de revente.