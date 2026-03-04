Jürgen Klopp a déjà trouvé son prochain club

À son départ de Liverpool à l’issue de la saison 2023-24, Jürgen Klopp avait confié vouloir faire une pause. Il en avait remis une couche durant le mois de juillet 2024, lors d’une intervention devant l’Association allemande des entraîneurs de football à Würzburg.« À partir d’aujourd’hui, c’est fini pour moi en tant qu’entraîneur», avait avoué l’Allemand. Quelques mois plus tard, en octobre, il a été recruté par Red Bull afin d’occuper le poste de directeur du football mondial. On se disait que l’ancien coach des Reds, qui a aussi été parfois consultant à la télévision, entamerait une nouvelle carrière.

Toujours dans le milieu du football, mais plus sur un banc. Finalement, on pourrait bien l’y revoir plus vite que prévu. Ce n’est pas un secret, il a été dragué par de nombreuses écuries depuis son départ de Liverpool. Le Real Madrid et bien d’autres équipes ont tenté leur chance. En vain. Mais la position du technicien a visiblement évolué. D’autant que lundi, Salzburger Nachrichten a révélé que la direction de Red Bull ne serait pas très contente de son impact. Un départ est dans les tuyaux. Et Jürgen Klopp pourrait très rapidement rebondir du côté de Madrid.

Klopp vers l’Atlético ?

Mais nous ne parlons pas du Real Madrid, qui envisage sérieusement de recruter un entraîneur cet été pour remplacer Alvaro Arbeloa. En effet, c’est l’Atlético de Madrid qui a jeté son dévolu sur l’entraîneur allemand. El Chiringuito révèle que des négociations sont en cours depuis plusieurs jours entre les Colchoneros et Klopp. Un dossier qui est géré directement par le PDG d’Apollo (actionnaire majoritaire du club), Mark Rowan. Ce dernier souhaite que l’écurie madrilène passe un nouveau cap et estime que l’Allemand est l’homme qu’il faut pour y parvenir.

Ce dernier, qui aurait refusé une offre du Real Madrid il y a quelques jours, est très séduit par le projet proposé. Il a notamment indiqué : «j’aime le profil de l’Atlético de Madrid. Je suis allé en Allemagne et je ne suis pas allé au Bayern Munich, je suis allé à Dortmund. Je suis allé en Premier League et je ne suis pas allé à City, je suis allé à Liverpool. J’aime le profil de l’Atlético de Madrid.» El Chiringuito parle d’un dossier en excellente voie et même d’une signature imminente. Les nouveaux propriétaires, qui ont décidé de se séparer de Diego Simeone en fin de saison, ont donc déjà trouvé son successeur. Affaire à suivre…