Barça : la mise en garde d’Hansi Flick

Le FC Barcelone a eu une première période un peu compliquée contre Newcastle, avant de dérouler. Le penalty transformé par Lamine Yamal juste avant la pause (pour le 3-2) a fait du bien, avant un succès global 7-2 dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les Catalans seront au prochain tour mais doivent gagner en consistance s’ils veulent aller encore plus loin, avertt Hansi Flick en conférence de presse.

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«Je pense que la première mi-temps a été très difficile. On savait qu’ils allaient pousser, ils sont très bons en un contre un. Ce n’était pas facile. Je suis content pour le troisième but car à la mi-temps, nous avons dit que notre solution était toujours de jouer vers l’avant. Je leur ai dit de mieux contrôler le jeu, d’aller les presser encore plus haut. Ça a bien fonctionné», se réjouit l’entraîneur allemand.