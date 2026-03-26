Liverpool prépare 8 départs après celui de Mohamed Salah

Mohamed Salah a choisi son moment. Lundi, le Pharaon a officialisé son départ de Liverpool à l’issue de la fin de son contrat le 30 juin prochain. Après neuf années de bons et loyaux services, l’international égyptien a décidé qu’il était temps de tourner cette belle page. «Bonjour tout le monde. Malheureusement, ce jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit. Je n’arrive pas à trouver les mots.»

La suite après cette publicité

Un sentiment que certains de ses coéquipiers pourraient bien ressentir dans quelques semaines voire quelques mois. En effet, plusieurs éléments du groupe d’Arne Slot ne sont pas certains de rester chez les pensionnaires d’Anfield cet été. Le Liverpool Echo a dressé la liste des joueurs concernés. On retrouve ainsi Ibrahima Konaté. Comme Salah, le défenseur français arrive à un tournant de son aventure. Si le LFC aimerait le prolonger, le footballeur, lui, n’a pas encore pris sa plume pour parapher un nouveau bail. Longtemps cité du côté du Real Madrid et du PSG, Konaté devrait s’en aller selon le LE.

La suite après cette publicité

Liverpool veut dégraisser sec

Le média anglais ajoute que les Reds, qui ont déjà recruté Jérémy Jacquet cet hiver, sont prêts à passer à autre chose. Même chose pour Andy Robertson. Véritable idole à Liverpool, l’Ecossais sera libre cet été. Le club anglais ne le retiendra pas et lui offrira la possibilité de s’en aller dignement ainsi que de choisir son prochain club. Prêté à l’AS Roma cette saison, Konstantinos Tsimikas va être placé sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en 2027, il va être invité à trouver un nouveau point de chute. Même constat pour Wataru Endo, Harvey Elliott (en prêt à Aston Villa) et Curtis Jones, pour lesquels Liverpool espère gagner quelques millions d’euros.

Plus étonnant, Cody Gakpo n’est plus jugé intransférable par les dirigeants anglais. Le Néerlandais, qui est l’un des joueurs les mieux payés du club, ne fait pas l’unanimité. L’idée est d’en tirer le meilleur prix et de réinjecter l’argent sur un ailier de renom. Enfin, le média indique qu’une vente d’Alisson Becker, en fin de contrat en 2027, ne serait pas judicieuse. Mais en Italie, Tuttosport explique que les Reds veulent récupérer 15 M€ cet été plutôt que de le laisser partir libre dans un an. Outre Salah, 8 autres joueurs de Liverpool sont sur la rampe de départ cet été.