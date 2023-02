Croatie : Miroslav Blazevic est décédé

L’ancien entraîneur du FC Nantes (1988-1991) et de la Croatie, avec laquelle il a participé au Mondial 1998 (défaite en demi-finale face aux Bleus de Zinedine Zidane), Miroslav Blazevic est décédé ce mercredi. Pour rappel, après une victoire contre les Pays-Bas lors de la petite finale (2-1), il avait conduit la Croatie sur la troisième marche du podium en France. C’est la Fédération Croate de Football qui l’a annoncé via un message sur son compte Twitter.

L’homme agé de 87 ans a succombé à un cancer qui lui avait été diagnostiqué en 2011. Il s’en va à seulement deux jours de son 88ème anniversaire. C’est une des plus grandes légendes des Vatreni qui nous a quitté. Miroslav Blazevic a, au cours de sa très longue carrière de technicien, entraîné en Grèce, en Chine, en Iran, en Slovénie et en Bosnie. Il a également été le sélectionneur de la Suisse, de l’Iran, de la Bosnie et de l’équipe olympique chinoise de football.

