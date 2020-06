Premier League : Chelsea et Giroud retournent Aston Villa

Chelsea avait là une bonne occasion de revenir sur les talons de Leicester. Après le nul des Foxes concédé samedi, les Blues se rendaient chez un Aston Villa en mal de points. Sur le terrain du 19e de Premier League, ils se présentaient en 4-3-3 avec la présence d'Olivier Giroud en pointe et de N'Golo Kanté au milieu. Kurt Zouma démarrait lui sur le banc puisque Lampard lui préférait la charnière Rüdiger-Christensen. En face, les Villans opéraient dans le même système avec une nouvelle fois le jeune Keinan Davis en attaque.

Le club de Londres débutait cette rencontre avec intensité, à l'image de cette action sur le côté droit aboutissant à un centre d'Azpilicueta pour une tête de Loftus-Cheek (4e). Les Blues dominaient les débats et privaient de ballon leurs adversaires. Ils manquaient simplement de réalisme face au but. Décalé par Willian devant la surface, Mount réalisait un bel enchaînement pour finalement voir sa frappe terminer sa course dans les bras de Nyland (20e). Kovacic n'avait pas plus de réussite (32e), Loftu-Cheek non plus (39e), et sur coups de pied arrêtés, ça n'était pas plus efficace.

Chelsea inverse la tendance en une minute

On approchait doucement de la pause et alors qu'Aston Villa n'avait jusque là jamais réussi à inquiéter la défense de Chelsea, Grealish remisait vers Douglas Luiz, dont le centre permettait à Kortney Hause de marquer en deux temps (1-0, 43e). Un vrai but contre le cours du jeu mais qui permettait aux locaux de prendre l'avantage à la mi-temps. Encore confronté à des problèmes défensifs, Lampard devait trouver des solutions pour rectifier une situation mal engagée. Les entrées de Pulisic et de Barkley à la place de Loftus-Cheek et Kovacic (55e) relançaient rapidement la rencontre.

Sans attendre ou presque, l'Américain égalisait d'une volée fracassante sur un excellent centre d'Azpilicueta (1-1, 61e). L'Espagnol remettait le couvert une minute plus tard, pour servir cette fois-ci Giroud, qui donnait l'avantage à Chelsea (1-2, 62e). Renversé sans pouvoir agir, Aston Villa comptait sur l’exploitation de coups de pied arrêtés pour tenter de revenir. Car il faut bien dire qu'avec seulement 19 % de possession de balle et 0 tir cadré en seconde période, la mission s'annonçait quasiment impossible. Seul Jota tentait sa chance sans réussite (87e). Le club de Birmingham est toujours 19e au classement, quand les Blues, 4es, reviennent à trois longueurs de Leicester.