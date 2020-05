Montpellier : Samy Benchamma passe pro

Les contrats professionnels s'enchaînent dans l'Hexagone. Après Abdoulaye Sylla au FC Nantes et Adrien Truffert du côté du Stade Rennais, c'est un joueur du Montpellier Hérault SC qui a récemment signé son contrat. Le club héraultais vient en effet de publier un communiqué concernant son milieu de terrain Samy Benchamma, qui a donc lui aussi signé son premier contrat pro.

La suite après cette publicité

«C'est une satisfaction et une fierté pour moi de signer dans ce club où j'ai été formé et je vais tout faire pour m'y imposer», a lâché le principal concerné. Le président du MHSC Laurent Nicollin s'est aussi exprimé sur le sujet : «ça fait toujours plaisir quand un jeune formé au club signe son premier contrat professionnel. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel et notre directeur sportif, Bruno Carotti, croit énormément en lui.»