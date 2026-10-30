Le Havre - PSG : les notes du match

Le Paris Saint-Germain a fait parler sa puissance face au Havre ce vendredi soir, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Pourtant, les hommes de Luis Enrique - qui a largement fait tourner son effectif avec Akliouche plus bas et Mayulu en faux 9 - ont été surpris d’entrée. À la conclusion d’une superbe action collective, lancée par Rayan Fofana, Maja trompé Safonov du pied gauche pour donner l’avantage aux Normands (1-0, 18e). Le HAC a même tenté de profiter de cette ouverture du score pour faire mal en contre, mais le PSG a rapidement repris le contrôle des opérations.

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Car la réaction parisienne n’a pas tardé. Déjà buteur contre l’OL, Godts a remis les deux équipes à égalité après un centre de Hakimi, parfaitement lancé dans la surface par Hernandez (1-1, 26e). Deux minutes plus tard, le défenseur marocain a cette fois endossé le costume de buteur. Servi en profondeur par Mayulu, il a résisté au retour de Touba avant de tromper Bodart et de donner l’avantage aux siens. Malgré quelques situations havraises, notamment une frappe dangereuse de Nakamura repoussée par Safonov, le PSG a rejoint les vestiaires avec un avantage.

Achraf Hakimi impliqué sur les cinq buts

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont rapidement accentué leur avance. À la 55e minute, Hakimi s’est offert un doublé sur un superbe coup-franc aux abords de la surface, enroulé du pied droit (3-1, 55e). Le Marocain a ensuite manqué de peu le triplé, avant de finalement le décrocher après une erreur de la cuisse de Bodart (5-1, 69e). Une soirée exceptionnelle pour le latéral parisien.

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Entre-temps, Mayulu a profité de la sortie complètement manquée de Bodart pour conclure dans le but vide et prendre le large. Après avoir été menés au score, les hommes de Luis Enrique avaient donc complètement renversé la rencontre et gardent la tête de la Ligue 1 après cette sixième victoire de suite et avant de retrouver Villarreal lors de la prochaine journée de Ligue des Champions. En revanche, cela commence sérieusement à se tendre pour Le Havre, toujours lanterne rouge sans la moindre victoire. Il y a urgence avant d’affronter Lorient.

L’homme du match : Hakimi (10) : un joueur tout-terrain, un joueur total, de ceux qui savent tout faire et le font très souvent bien, à l’image de son premier triplé en carrière. Il est même impliqué sur les 5 buts parisiens. Son extérieur du pied délicieux pour Ferran méritait d’abord une passe décisive (22e), mais il a fait plier Le Havre en deux minutes : d’abord avec ce caviar pour Godts (26e), puis par son but - le premier en L1 depuis un an - après une course énième course dévastatrice (28e). Il boucle même sa partition avec un but sur coup-franc (55e), et une troisième réalisation au bout d’un contre éclair (69e). Le match parfait. Remplacé par Boly (71e), plein d’envie et auteur d’un bon tacle en fin de match.

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Le Havre

- Bodart (2): une soirée cauchemardesque pour le portier belge, préféré à Gautier Gallon dans les cages havraises. Après avoir cédé sur une frappe de Mika Godts, parfaitement servi par Hakimi, il encaisse un deuxième but seulement deux minutes plus tard, lorsque le latéral marocain, lancé dans la profondeur, le trompe au premier poteau. À la 55e minute, il ne peut pas grand-chose sur le superbe coup franc d’Hakimi, dont le rebond juste devant lui rend toute intervention particulièrement difficile. En revanche, sa responsabilité est davantage engagée sur le but de Mayulu, lorsqu’il hésite à sortir face à l’attaquant parisien, qui en profite pour l’éliminer avant de conclure. Son calvaire se poursuit sur une nouvelle réalisation d’Hakimi, dont la frappe lui échappe après avoir rebondi sur son genou avant de terminer dans les filets. Malgré cinq arrêts réalisés sur les dix tirs cadrés parisiens, il n’aura jamais réussi à rassurer sa défense.

- Ouziad (4): du haut de ses 17 ans, le jeune piston havrais aura fait preuve d’une belle personnalité malgré la lourde défaite de son équipe. Particulièrement volontaire, il multiplie les montées offensives et cherche constamment à apporter des solutions sur son couloir, se distinguant comme le défenseur havrais le plus entreprenant vers l’avant. Très appliqué balle au pied, il affiche 100 % de passes réussies, preuve d’une certaine maîtrise technique malgré la pression parisienne. Défensivement, il se montre également précieux sur une frappe de Zaïre-Emery qui prenait le gardien à contre-pied, en s’interposant pour empêcher le ballon de prendre la direction du but. Son manque d’expérience se ressent toutefois dans certaines situations, notamment dans son placement et sa gestion des offensives adverses. Mais son engagement et sa détermination restent appréciables dans une rencontre particulièrement difficile.

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- Seko (4): malgré les cinq buts encaissés par son équipe, le défenseur japonais aura été l’un des rares Havrais à tenir son rang face aux offensives parisiennes. Très sollicité tout au long de la rencontre, il multiplie les interventions pour tenter de limiter les dégâts, avec quatre récupérations, sept interceptions et une frappe adverse contrée. Solide dans les duels, il fait preuve d’une belle combativité et d’une lecture du jeu intéressante pour couper plusieurs trajectoires dangereuses. Son sens de l’anticipation lui permet notamment de compenser certaines erreurs de placement de ses partenaires, même si la pression constante du PSG finit par mettre à mal l’ensemble de l’arrière-garde havraise.

- Mwanga (4): Solide dans les duels, il tente de faire parler sa puissance physique pour contenir les offensives parisiennes, sans toutefois parvenir à enrayer la domination adverse. Balle au pied, il se distingue surtout par sa qualité de relance et sa volonté de construire proprement depuis l’arrière. Régulièrement à l’initiative des premières transmissions, il cherche à casser les lignes et à orienter le jeu vers l’avant pour permettre à son équipe de sortir de la pression parisienne. Des intentions intéressantes, mais trop rarement accompagnées par ses partenaires, qui peinent à exploiter les décalages proposés.

- Touba (3): complètement dépassé par les appels dans la profondeur d’Achraf Hakimi, le défenseur algérien aura vécu une soirée particulièrement difficile face aux offensives parisiennes. Sur les deux premiers buts du PSG, il se fait surprendre dans son dos par le latéral marocain, incapable d’anticiper ses courses et de contenir sa vitesse. Son manque de coordination avec son piston gauche pose également problème, les deux joueurs ne parvenant jamais à s’entendre sur la gestion du marquage et des espaces à couvrir. Fébrile dans ses interventions, Touba multiplie les erreurs de placement et les décisions précipitées. Balle au pied, il ne se montre guère plus rassurant, avec de nombreuses transmissions manquées et une tendance à dégager systématiquement sous la pression, rendant trop facilement la possession aux Parisiens.

- N’Diaye (3,5): une soirée difficile pour le piston gauche havrais, qui n’aura jamais réussi à apporter suffisamment de danger sur son couloir. Trop approximatif dans ses transmissions, il multiplie les mauvais choix et manque cruellement de précision dans ses centres, dont aucun ne trouve preneur dans la surface parisienne, et son placement. Ses montées offensives restent ainsi sans véritable conséquence pour la défense du PSG. Défensivement, il affiche davantage d’engagement et parvient à récupérer plusieurs ballons grâce à sa combativité, même si ses interventions manquent parfois de maîtrise et de justesse. Son activité ne suffit toutefois pas à compenser ses nombreuses imprécisions balle au pied. Il est remplacé par Ndiaye (65e).

- Ebonog (4): plus convaincant que son capitaine dans l’entrejeu, le milieu havrais aura tenté d’apporter du dynamisme à une équipe souvent dominée par le PSG. Grâce à sa puissance physique et sa vitesse, il parvient par séquences à casser les lignes et à faire remonter son bloc en se projetant balle au pied. Très propre dans ses transmissions, avec 90 % de passes réussies, il cherche à fluidifier le jeu et à offrir des solutions vers l’avant, sans toujours être accompagné par ses partenaires. Défensivement, il se montre également actif, avec cinq ballons récupérés au milieu de terrain, même si son activité ne suffit pas à enrayer la domination parisienne. Ses initiatives restent trop isolées pour véritablement changer le visage de son équipe. Il est remplacé par Mosengo (83e).

- Richardson (3,5): beaucoup trop effacé dans l’entrejeu, le capitaine havrais n’aura jamais réussi à imposer son rythme face à la maîtrise des milieux parisiens. En difficulté dans l’impact physique et trop souvent pris de vitesse, il peine à remporter ses duels et à freiner les offensives adverses. Régulièrement dépassé, il se retrouve contraint de commettre des fautes pour stopper les progressions parisiennes. Balle au pied, le constat n’est guère plus encourageant, avec des transmissions approximatives et une incapacité à conserver le ballon sous pression. Trop peu entreprenant, il ne parvient ni à casser les lignes ni à proposer des solutions pour faire avancer le jeu havrais. Il est remplacé par Vinette (65e).

- Nakamura (4,5): l’un des Havrais les plus volontaires offensivement, mais aussi l’un des plus brouillons dans l’utilisation du ballon. Très actif sur le front de l’attaque, il multiplie les courses vers l’avant et les appels pour offrir des solutions à ses partenaires. Régulièrement recherché dès la récupération, il tente de faire parler sa vitesse pour remonter le terrain et déstabiliser le bloc parisien. Mais face à une défense du PSG particulièrement bien organisée, ses initiatives se heurtent souvent à la solidité adverse. Son manque de précision pénalise également les offensives havraises, avec seulement 13 passes réussies sur 18 tentées. Dans les duels, il souffre face à des adversaires plus puissants physiquement et peine à conserver le ballon sous pression. Il est remplacé par Samatta (65e).

- Fofana (4): dans une équipe havraise qui aura très peu existé offensivement, il est l’un des rares joueurs à avoir tenté de faire des différences face à la défense parisienne. Grâce à sa qualité de dribble et sa capacité à accélérer balle au pied, il parvient par séquences à éliminer ses adversaires et à créer des décalages. Il se montre surtout décisif sur l’ouverture du score havraise, avec un excellent appel dans la profondeur qui lui permet de prendre de vitesse l’arrière-garde parisienne avant d’adresser un centre à ras de terre parfaitement dosé pour son attaquant, qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide. Mais sa volonté de provoquer se retourne régulièrement contre lui, avec huit pertes de balle qui pénalisent les rares offensives de son équipe. Trop irrégulier dans ses prises de décision, il peine à donner de la continuité à ses initiatives. Il est remplacé par Dongopandji (79e).

- Maja (5): difficile de lui reprocher son manque d’influence dans le jeu tant l’attaquant nigérian aura été peu servi par ses partenaires. Pourtant, dès la 18e minute, il fait preuve d’un excellent sens du placement pour conclure dans le but vide une contre-attaque éclair, parfaitement servi par un centre à ras de terre de Fofana. Très isolé à la pointe de l’attaque, il ne touche que 25 ballons sur l’ensemble de la rencontre, mais parvient malgré tout à se montrer dangereux lorsqu’il est sollicité. Solide dans le jeu aérien, avec quatre duels remportés sur quatre, il offre quelques points d’appui précieux à son équipe. À la 61e minute, il passe même tout près du doublé en trouvant le poteau parisien. Volontaire dans le pressing, il tente également de gêner les relances du PSG, sans parvenir à perturber durablement la maîtrise adverse.

PSG

- Safonov (6) : fidèle à lui-même, le portier russe a réalisé plusieurs sorties peu académiques, mais efficaces. Il est laissé à l’abandon par sa défense sur le but havrais, mais se montre décisif devant Nakamura (36e), Fofana (43e) et Samatta (87e). Un jeu au pied globalement maîtrisé, et un match solide.

- Hakimi (10) : voir ci-dessus

- Zabarnyi (4) : du bon, avec ce tacle décisif (13e), mais comme souvent, des moments d’absence qui coûtent cher. S’il n’a pas été sur-sollicité, il se fait prendre à défaut sur l’action qui coûte cher en oubliant totalement Maja dans son dos sur le but havrais (18e). Pas toujours rassurant ballon au pied, et en retard, encore, sur Maja (62e).

- Hernandez (6) : il est impliqué sur le premier but parisien avec cette splendide ouverture pour Hakimi (26e), réalise plusieurs interventions déterminantes (22e, 49e), mais il expose son équipe à une action de but en se faisant éliminer trop facilement (36e). Une seconde période très tranquille, où son équipe n’a presque laissé aucune miette à l’adversaire.

- Digne (4) : il ne rassure toujours pas, et le dossier va vite devenir préoccupant. L’international tricolore est sur la photo de famille du but havrais : il est complètement en retard et laisse un espace béant dans son dos (18e). Un apport offensif très neutre, des interventions hésitantes. Il est à l’origine du troisième but d’Hakimi avec cette ouverture pour Godts (69e), mais ses dernières minutes sont compliquées, entre sa mésentente avec Zaïre-Emery qui mène à une action de but havraise, et sa passe totalement ratée pour Safonov.

- Zaïre-Emery (6,5) : il a été le milieu parisien le plus entreprenant ce soir avec Mayulu. L’international tricolore a mis de l’impact, il a su déséquilibrer le bloc adverse par ses prises d’initiative, comme sur sa percée sur le côté (41e). Il doit en revanche faire preuve de plus de conviction sur sa frappe, seul à l’entrée de la surface (38e). Beaucoup de courses en seconde période, mais une mésentente avec Digne qui aurait pu coûter cher à son équipe.

- D. Fernandez (5) : une influence très neutre, avec et sans ballon. Trop facilement bousculé dans l’impact, parfois naïf comme sur ce dribble de Nakamura (36e) ou cette frappe beaucoup trop tendre (41e), il a aussi manqué de connexion avec ses partenaires. Quelques inspirations par le dribble ou la passe, mais on attend de lui d’être plus consistant sur 90 minutes.

- Mayulu (6,5) : il se fait bouger au départ de l’action sur le but havrais (18e), mais sa réaction est bonne. Très mobile entre les lignes, il a souvent fait le lien dans le dernier tiers du terrain à l’image de sa passe décisive téléguidée pour Hakimi (28e). Un très bon retour (45e), et il est récompensé par ce but après une sortie totalement hasardeuse de Bodart à 30 mètres de ses buts (62e).

- Akliouche (4,5) : Luis Enrique a tenté un coup en le titularisant devant la défense, avec l’idée de mettre sa qualité technique et sa créativité au service de la première relance. Il réalise un très bon retour (10e), mais a souvent manqué d’autorité et d’impact dans le duel. Il a parfois tenté de retrouver sa position naturelle, en meneur de jeu ou sur le côté droit, mais sans réussite. Remplacé par Beraldo (63e)

- F. Torres (5) : comme d’habitude, ses appels et ses déplacements créent de l’incertitude chez l’adversaire, mais il va vite devoir retrouver son efficacité du début de saison. Après avoir marqué 7 buts sur ses 6 premiers matchs, l’Espagnol n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le retour de trêve… et il a pourtant eu les occasions. Il caviarde une action en or offerte par Hakimi (23e) en première période. Il n’est pas loin d’être passeur décisif pour le Marocain (56e), mais on l’a parfois vu forcer le destin pour tenter de marquer.

- Godts (7) : il a peut-être lancé son aventure parisienne cette semaine. S’il doit encore prendre le pli de l’intensité physique de la Ligue 1, à l’image de certains duels où il se fait encore bouger trop facilement, il a été impactant comme face à l’OL, lundi. Au lendemain de sa paternité, le Belge s’est offert son deuxième but avec le PSG sur un caviar d’Hakimi (26e), avant de lui rendre la pareille au bout d’un contre éclair (69e). Remplacé par Ndjantou (71e), remuant.