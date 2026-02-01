Menu Rechercher
Ligue 1

Jhon Durán n’ira pas au LOSC

Par Tom Courel
1 min.
Jhon Durán @Maxppp

Les Lillois n’iront pas plus loin dans les négociations avec Jhon Durán durant cette fenêtre hivernale. En effet, après la rupture du ligament croisé du genou d’Hamza Igamane (23 ans), forfait pour la fin de la saison, le LOSC voulait se renforcer dans le secteur offensif. Il s’était renseigné sur l’opportunité de faire venir l’attaquant colombien de 22 ans, dont le prêt d’Al-Nassr à Fenerbahçe va être cassé. Le dossier a finalement été refermé par la direction nordiste.

L’ancien joueur d’Aston Villa, qui avait été acheté 77 M€ par le club saoudien l’hiver dernier, pourrait finalement se diriger vers la Russie, et notamment au Zénith Saint-Pétersbourg. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 14 matchs sous la tunique turque cette saison, le buteur pourrait être un nouveau renfort de taille en première division russe, à défaut d’atterrir en Ligue 1. Affaire à suivre…

