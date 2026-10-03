La République dominicaine interdit à Haïti de jouer sur son territoire

La République dominicaine a décidé de ne plus accueillir la sélection haïtienne sur son territoire. Cette décision intervient au lendemain du succès d’Haïti (4-1) dans le cadre de la Ligue des Nations de la Concacaf, rencontre qui s’était déroulée sous haute surveillance en raison du contexte tendu entre les deux pays. Malgré l’important dispositif policier, le match puis la dispersion des supporters s’étaient déroulés sans nouvel incident majeur, selon l’AFP.

La suite après cette publicité

La mesure fait suite à des tensions survenues avant le coup d’envoi, lorsque des supporters haïtiens ont tenté de forcer une entrée du stade Félix Sánchez alors que l’enceinte affichait complet. Le ministre dominicain des Sports, Kelvin Cruz, a annoncé une interdiction « totale » pour la sélection haïtienne de jouer dans les installations sportives du pays. La célébration du double buteur Wilson Isidor, qui aurait lancé « Hispaniola, c’est Haïti ! Ici, c’est Haïti ! », a également provoqué des réactions hostiles sur les réseaux sociaux.