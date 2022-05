Mercato : Pablo Sarabia ne sera pas un problème pour le PSG

La suite après cette publicité

Barré par la forte concurrence présente au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia (30 ans) avait, contrairement à d’autres joueurs du club, accepté de rejoindre une formation moins huppée afin de bénéficier d’un meilleur temps de jeu. Un pari qui s’est avéré gagnant. Prêté un an au Sporting Portugal, l’Espagnol a signé la saison la plus prolifique de sa carrière avec 22 buts et 9 passes décisives en 47 matches, toutes compétitions confondues.

Logiquement, alors que son prêt se termine et qu’il lui reste deux ans de contrat avec Paris, la question de son avenir se pose. Voudra-t-il revenir dans la capitale et rejouer les doublures ? Profitera-t-il de sa bonne année au Portugal pour chercher une écurie lui assurant une place de titulaire ? Longuement interrogé par Marca sur son aventure lusitanienne, l’international espagnol (18 sélections, 7 buts) a fait le point.

Sarabia n'a encore rien décidé

« Jusqu'à présent, je n'y ai pas pensé. Je profite de la saison, du moment, de l'hommage qu'ils m'ont rendu. Dans quelques semaines, il sera temps de se concentrer, espérons-le, sur la liste de l'équipe nationale car la saison n'est pas encore terminée. J'espère pouvoir participer à ces quatre matchs de la Ligue des Nations. À partir de là, nous allons nous asseoir et voir quelle est la meilleure option pour le PSG et pour moi. Je suis très reconnaissant envers Paris, envers Leonardo, qui a été phénoménal avec moi, et quoi qu'il se passe, il n’y aura pas de problème », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas encore pris le temps pour penser à la meilleure option. L'été dernier, cela nous a coûté de prendre une décision. Il est temps de faire le bilan de toute la saison, qui n'est pas encore terminée. Lorsque ces matchs seront terminés, si j'ai la chance d'être dans l'équipe nationale, nous nous assoirons et verrons quelles sont les options et celle qui sera la meilleure pour mon objectif qui est d'être au Qatar ». C’est dit !