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Le Japon nomme Shunsuke Nakamura pour le Mondial 2026 !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Shunsuke Nakamura au Japon @Maxppp

Le Japon fait un choix fort. A quelques mois du début de la Coupe du Monde 2026, les Samurai Blue ont décidé de nommer un nouveau coach adjoint. Le sélectionneur Hajime Moriyasu va recevoir un renfort dans son staff après les deux victoires de son équipe face à l’Angleterre et l’Ecosse en mars dernier.

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サッカー日本代表 🇯🇵
SAMURAI BLUE コーチに中村俊輔氏が就任 #jfa #daihyo
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La fédération japonaise a décidé de miser sur Shunsuke Nakamura, ancien de l’Espanyol et du Celtic. «Nous sommes heureux d’annoncer que Shunsuke Nakamura a été nommé membre du staff technique national des SAMURAI BLUE (équipe nationale du Japon) participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.» Pour rappel, le Japon est dans le groupe des Pays-Bas, de la Suède, et de la Tunisie.

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