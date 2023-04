Angleterre : l’étonnante reconversion visée par Wayne Rooney

Actuellement manager de la franchise de MLS, D.C United, et ce depuis l’été dernier, Wayne Rooney se tient visiblement prêt à occuper une double-casquette. L’ancien joueur de Manchester United, qui n’a jamais caché sa passion pour la boxe - en témoigne son illustre célébration "KO" après ses buts - aurait en effet contacté le promoteur sportif britannique Eddie Hearn, afin de monter sur le ring.

Invité sur le podcast de Peter Crouch, «That Peter Crouch Podcast», Hearn a confirmé l’information. «Rooney peut combattre, j’ai parlé avec lui, a-t-il lancé, avant de poursuivre : quand Wayne prend un verre, il m’envoie un texto et commence à me dire: 'Je veux combattre avec tel ou tel combattant’, et cela m’amuse. Parfois, je reçois des messages de sa part me disant: 'Donne-moi un combat ou organise tel combat’. Je trouve ça énorme.»

