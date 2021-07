Wissam Ben Yedder annonce la couleur avec l'AS Monaco

3e de Ligue 1 la saison passée, l'AS Monaco s'est qualifiée pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions et affrontera le Sparta Prague le 3 août prochain (retour le 10 août en République Tchèque) pour une place en barrage. Au moment de lancer cette nouvelle saison, Wissam Ben Yedder nourrit de grandes ambitions. Outre la C1, l'attaquant, qui sort d'un Euro frustrant sans temps de jeu, veut faire mieux que la saison dernière en championnat et donc terminer à l'une des deux premières places.

«La prochaine étape, c'est de faire mieux. C'est une nouvelle saison et l'idée est simple : faire mieux que la troisième place. Et progresser dans le jeu, dans la gestion des événements. En termes de niveau, on n'est pas si loin. On a dégagé une force collective. Quand on regarde les résultats face à nos adversaires directs la saison passée, on a grappillé des points face au PSG (deux victoires contre Paris en L1) ou Lille (un nul et une défaite). On n'a pas peur», assure le capitaine monégasque dans les colonnes de L'Equipe.